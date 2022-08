dimanche 14 août 2022 • 320 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Récemment, son œuvre culinaire communément appelée ‘’Ceebu Jën’’ a été classée patrimoine immatériel par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) grâce à sa popularité au Sénégal et dans le reste du monde. Ce plat national du ‘’Pays de la Teranga’’ créé par la brave dame saint-louisienne Penda Mbaye est désormais au cœur du registre des arts culinaires du monde pour vendre la destination sénégalaise.

C'est dans ce sillage qu'un collectif d'artistes sénégalais et français, piloté par Papis Niang, a décidé de rendre un vibrant hommage à celle qui a mis en œuvre le ‘’Ceebu Jën’’. A travers un film documentaire de 52 mn qui relate toute l'histoire de cette femme sénégalaise, mais spécialement à celle qui détient des valeurs traditionnelles et culturelles, d’où le nom de Penda Mbaye.

Selon Papis Niang le producteur, Penda Mbaye mérite tous les honneurs du monde de par sa prestance et sa beauté. "Notons que la femme résume la vie ; le sourire l’accompagne dans presque toutes les situations. Elle est apte à donner des conseils pratiques et incarne la beauté de la nature. Femme de valeurs, femme de principes, femme traditionnelle, femme authentique et charismatique", a-t-il expliqué.