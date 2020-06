Un comité de pilotage pour la répartition des 3 milliards alloués au secteur culturel (Ministre)

iGFM – (Dakar) – Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a annoncé, jeudi, la mise en place d’un comité de pilotage pour la répartition du fonds de trois milliards de francs CFA destiné au secteur des arts et de la culture.

Ce comité de pilotage aura pour mission de définir les orientations et les mécanismes de gestion du fonds octroyé par le chef de l’Etat au secteur des arts et de la culture dans le cadre du FORCE Covid-19, a expliqué M. Diop.

Le ministre s’exprimait lors d’un point de presse au ministère de la Santé et de l’Action sociale au lendemain de la décision du président de la République d’appuyer les arts et la culture compte tenu de l’ajournement de certaines activités majeures de l’agenda culturel national.

« (…). Pour la gestion de cette ressource, deux types d’organes sont prévus : un comité de pilotage qui aura pour mission de définir les orientations et les mécanismes de gestion du fonds, sa répartition par sous-secteur mais également de superviser et de contrôler son utilisation pour les différents bénéficiaires en veillant à la transparence et à l’équité », a dit le ministre, saluant la décision du chef de l’Etat comme un « geste de haute portée ».

Le comité sera essentiellement composé de représentants du ministère de la Culture et de la Communication et sera, dans un souci d’inclusion et de transparence, ouvert aux représentants des différents sous-secteurs choisis par les acteurs, a indiqué Abdoulaye Diop.

Il a aussi informé de la mise en place de sous-comités sectoriels chargés de définir la liste des bénéficiaires en suivant des critères de visibilité conjointement arrêtés.

Ces sous-comités concernent les secteurs du cinéma, du livre et de l’édition, du patrimoine culturel et des arts, a détaillé le ministre qui dit avoir instruit ses services de finaliser les concertations avec les acteurs afin que « dès la semaine prochaine, les bénéficiaires puissent percevoir leur appui ».

Il a assuré que tous les concernés seront pris en charge.

« Je voulais aussi assurer l’ensemble des acteurs que je veillerais à ce que tous les concernés puissent être pris en compte », a dit le ministre qui s’est réjoui du rôle joué par les artistes dans la sensibilisation contre la propagation de la Covid-19 au Sénégal, les invitant à persévérer dans cette dynamique, car « le combat n’est pas encore gagné ».