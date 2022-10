lundi 31 octobre 2022 • 990 lectures • 0 commentaires

Un gendarme du nom de Ibert Faye se serait suicidé au quartier Sope Naby de Tivaouane Peul dans son appartement, vendredi dernier en fin de matinée. Une information livrée par « Les Échos ».

Le journal informe que le défunt était célibataire et sans enfant. Il vivait seul en location dans un appartement. L’homme, avant de se donner la mort, avait donné quelques indices à sa cousine, qui venait souvent lui rendre visite.



Les Échos souligne « qu’il lui a demandé au téléphone de passer dans son appartement en lui indiquant la chambre où elle devra le retrouver et en suggérant qu’il lui a laissé une note importante dans un tiroir.



La cousine de la victime ne se doutait de rien, d’après la même source. Arrivée sur les lieux, elle se rend dans la pièce en question et tombe sur l’horreur. Le corps sans vie de Ibert Faye pendait dans le vide, à l’aide d’une corde attachée à son cou. Il se serait donné la mort dans le but d’abréger ses souffrance note-t-on dans le journal.



Hawa SIGNATÉ