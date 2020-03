iGFM-(Dakar) Un grave accident est survenu, ce vendredi à 5h du matin, sur la route de Porokhane. Bilan provisoire : 2 morts et 44 blessés, rapporte la RFM. Et de préciser qu’il s’agit d’une collusion entre un transport en commun et un autre véhicule.

Pour rappel, il y a deux jours, le chef religieux, Abdourahmane Fall « Titala » a aussi perdu la vie dans un accident avec sa femme sur ce même trajet.