iGFM (DOHA) En faisant référence aux victoires de l’Arabie Saoudite contre l’Argentine (2-1), du Japon face à l’Allemagne (2-1) et de l’Iran devant le Pays de Galles (2-0), Aliou Cissé s'attend à une Coupe du monde très difficile.

"On va vers une Coupe du monde compliquée où il y aura beaucoup de surprises. Oui, un pays africain peut gagner et j’espère que ça sera le Sénégal, tout est possible dans cette compétition", a-t-il dit en conférence de presse. "Toutes les équipes qui sont là sont décomplexées après s’être préparées pendant quatre ans pour le Mondial", a expliqué le sélectionneur national des Lions du Sénégal, indiquant que "la Coupe du monde d’aujourd’hui n’est pas la Coupe du monde d’il y a 30 ou 35 ans où les gros entre guillemets venaient et passaient au-dessus des petits."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé spécial à DOHA, QATAR)