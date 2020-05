Un Plan Marshall pour une relance de l’économie nationale d’après-Covid.

iGFM – (Dakar) – L’annonce a été faite par le ministre de l’Économie. Dans les colonnes du quotidien national Le Soleil, Amadou Hott a décliné les grandes lignes de ce plan de relance de l’économie nationale.

« L’État va revisiter tous les objectifs et résultats attendus de la phase II du Pse afin de renforcer la souveraineté sanitaire et alimentaire ainsi que l’industrialisation », a t-il fait savoir avant d’ajouter que: « le Sénégal va, désormais, mettre l’accent sur des investissements propres, nouera plus de partenariats privés avec le secteur privé et mettra en place des mécanismes pour un meilleur accès des entreprises au financement. »

