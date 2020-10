Le Raid a été dépêché sur place, tandis que la police judiciaire de Lyon a ouvert une enquête. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a de son côté activé la cellule de crise place Beauvau, pour la troisième fois en un peu plus d'une semaine. Pour le moment, le caractère terroriste de l'acte n'est pas avérée.

Vous devez compter sur l'entière détermination du gouvernement de la République pour permettre à tous et à chacun de pratiquer son culte en toute sécurité et en toute liberté.- Jean Castex

Depuis Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), Jean Castex a ce samedi soir fait savoir qu'il ne disposait pas encore "d'éléments précis sur les circonstances qui ont entouré cet acte". Il doit se rendre "immédiatement" à Paris pour rejoindre la cellule de cirse et faire le point sur la situation. "Vous devez compter sur l'entière détermination du gouvernement de la République pour permettre à tous et à chacun de pratiquer son culte en toute sécurité et en toute liberté. Notre volonté est forte, notre détermination ne faiblira pas. C'est l'honneur de la France, c'est l'honneur de la République", a-t-il ajouté.

Le premier ministre s'était rendu ce samedi à Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray pour s'assurer du déploiement des forces de sécurité et des forces militaires supplémentaires autour des édifices religieux et des établissements scolaires décidé avec Emmanuel Macron.

Un "événement grave de sécurité publique" en cours