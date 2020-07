Un redoutable gang de cambrioleurs démantelé à Louga

iGFM – (Dakar) Le commissariat central de Louga a mis la main sur une bande de malfaiteurs qui écumait la ville. Ils ont été cités dans plusieurs cambriolages et vols à main armée.

Leur mode opératoire est assez bien élaboré. En effet, il «consistait à visiter les domiciles dépositaires de véhicules de l’administration ou de services de mission d’intérêt général, en leur dérobant lesdits engins pour se mouvoir dans des localités situées dans la région de Louga, afin d’y commettre leurs forfaits», informe la police nationale. Puis, ils ciblaient les boulangeries, stations-service, des domiciles de commerçants ou encore des organismes de microfinance.

Ainsi, la police qui a mis un terme à leurs agissements, a arrêté six membres présumés de cette bande. Une perquisition à leur domicile a permis de saisir un fusil de chasse, deux tire-pneus, une cisaille, un arrache-clou, un câble métallique servant de fouetk quatre coupe-coupe, deux poignards, des marteaux et gourdins, sept téléphones portables etc.