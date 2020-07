iGFM – (Dakar) Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye, était face à la presse ce mardi à son siège pour se prononcer sur les questions d’actualités. Face à ce que certains appellent le tâtonnement du gouvernement dans la gestion de la crise de la Covid-19, un remaniement s’impose, dit-il. Pour Abdoul Mbaye, « un remaniement, il en faut toutes les semaines ».

Le président de l’Act, Abdoul Mbaye, n’a pas été tendre avec le président de la République, Macky Sall, et son gouvernement « qui peinent à contenir la crise liée à la Covid-19 et les nombreux scandales révélés dans les rapports de la mission de l’Inspection générale d’Etat ».

A la question de savoir, faut-il, oui ou non un remaniement de l’actuel gouvernement, M. Mbaye estime qu’il en faut toutes les semaines, car il y a beaucoup d’incompétents dans le gouvernement. « Entre le gouvernement de 2012 avec 25 ministres où il fallait un redressement, créer des solutions et ce gouvernement pléthorique de plus 40 ministres, il y a une grande différence. Il y a trop d’incompétences liées à la chose politique », fait-il savoir.

Pour Abdoul Mbaye, au Sénégal tout se décide par la politique. « Tant qu’on exclut tout ce qui est éthique dans le choix des hommes et des femmes, on ignore le sens de la fonction publique. Tant qu’on ne servira pas la patrie avant le parti, le Sénégal ne va jamais se développer », avertit Abdoul Mbaye.

IGFM