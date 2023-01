mardi 24 janvier 2023 • 108 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Voilà une requête pour le moins insolite. Il y a quelques jours, la maire d’Amiens a interpellé Madonna dans une vidéo publiée sur sa page Facebook. Brigitte Fouré demande à la chanteuse américaine de lui prêter un tableau légalement acquis lors d’une vente aux enchères, mais qui a disparu à Amiens lors de la Première Guerre mondiale.

“Madonna, vous ne connaissez très probablement pas la ville d’Amiens, mais depuis quelques jours, un lien particulier s’est noué entre vous-même et notre ville. En effet, j’ai appris que vous aviez acheté un tableau, “Diane et Endymion”, une œuvre de Martin Langlois, il y a quelques années. Et cette œuvre, il est probable qu’elle ait été prêtée par le musée du Louvre au musée d’Amiens avant la Première Guerre mondiale, et dont nous avions ensuite perdu la trace”, explique Brigitte Fouré, la maire d’Amiens, dans une vidéo publiée la semaine passée sur Facebook.

Cette dernière ne conteste pas l’acquisition de l’œuvre par la popstar, mais lui demande de bien vouloir le prêter à sa ville. Une requête qui ne sort pas de nulle part. En effet, comme le précise la maire, Amiens est candidate pour le titre de capitale européenne de la Culture en 2028. Selon elle, cet événement est l’occasion pour les Amiénois de “retrouver cette œuvre et d’en profiter”.

Plainte pour vol

L’œuvre en question a été achetée par la star américaine en 1989 pour la modique somme d’1,3 million de dollars. Selon le Figaro, la peinture de Jérôme-Martin Langlois, datant de 1822, pourrait avoir été perdue le 21 mars 1918, lors de bombardements de l’armée allemande sur la ville d’Amiens. Durant l’attaque, plusieurs habitations et bâtiments publics ont été touchés, dont le musée d’Amiens où était exposé le tableau “Diane et Endymion”.

Tandis que plusieurs œuvres furent évacuées, mises en sûreté puis rapatriées sur Amiens, la peinture de Langlois, ainsi que plusieurs autres tableaux, sont longtemps restées introuvables. Ce n’est qu’en 1989 que réapparaît la toile, lors d’une vente aux enchères de Sotheby’s, à New York. Puis, en 2015, un conservateur d’Amiens tombe sur un reportage à propos de Madonna publié dans Paris Match, et reconnaît immédiatement l’une des peintures accrochées au mur de la chanteuse (voir ci-dessous). Il dépose alors plainte contre X pour vol. Cette plainte n’a, à ce jour, abouti à rien.

Mais alors, le tableau de Madonna, est-il celui qui a disparu lors de la Première Guerre mondiale? Sur la notice de la maison de vente aux enchères américaine, les dimensions du tableau sont de 317,50 cm × 210,82 cm, “soit trois centimètres de moins dans le sens de la hauteur que celui disparu”, note le Figaro, qui s’interroge: “La partie de la toile comportant signature et date aurait-elle été coupée?”