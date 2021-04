vendredi 23 avril 2021 • 352 lectures • 0 commentaires

Société 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) Le vigile Omar Barry, 22 ans, a été élargi de prison, récemment, après avoir engrossé une mineure. Quelque temps après, il récidive en violant une élève handicapée en classe de CM2. Il a été déféré, lundi dernier, au parquet.

La victime, âgée de 13 ans, est tombée enceinte suite au viol. Les faits ont eu lieu à la Médina, plus précisément à la Rue 39 X Avenue Blaise Diagne.

D'après L'Observateur qui donne l'information, le mis en cause avait remis 100 Fcfa à la fille pour lui acheter du jus. Puis, il lui a demandée de le retrouver à l’étage.

«Il m’a amenée dans un appartement meublé. Sur place, il s’est frotté à moi, m’a déshabillée et s'est couché sur moi. À la fin de l’acte, j’ai remarqué des traces de sang sur mes parties intimes», a confié la fille.