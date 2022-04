vendredi 15 avril 2022 • 1108 lectures • 0 commentaires

iGFM ) (Dakar) Me Ibrahima Mbengue, un des avocats de Ndeye Khady Ndiaye, s’est exprimée sur la confrontation qui a eu lieu hier, entre sa cliente et Adji Sarr. Confrontation présentée comme, par moment, houleuse.

«L’audience s’est déroulée dans une ambiance plus ou moins bonne, avec quelques incidents. Mais en fin de compte tout s’est bien passé», a confié la robe noire à la Rfm, au sortir du bureau du doyen des Juges.



L'avocat de Ndeye Khady Ndiaye a rappelé, à la rfm, que ladite confrontation s’est tenue en présence du premier substitut du procureur de la République de Dakar.



«Il y avait Ndeye Khady Ndiaye, accompagnée de ses trois conseils. Adji Sarr aussi y était assistée de ses conseils ( Me Elhadj Diouf et Me Djaly Kane)», ajoute-t-il.