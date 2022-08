lundi 29 août 2022 • 66 lectures • 0 commentaires

Société 5 mins Taille

Une bagarre a éclaté entre le directeur général du Fonds d’entretien routier (Fera) Mamadou Faye et l’agent comptable particulier (acp) de la boîte. Ce, suite à une discussion houleuse lors de laquelle les mots ont volé très bas.

Selon Libération, l'Acp a reproché ouvertement au directeur général du Fera d'avoir procédé directement à des opérations bancaires alors qu'il est le seul habilité à faire fonctonner les comptes du Fera, comme le prévoient les textes.



Plus précisément, l'acp faisait référence à un emprunt, fait par le Dg du Fera auprès d'une banque pour «rembourser une créance » du Fonds arrivé à terme.



L'acp n'a pas mis de gants pour accuser le directeur général de «détournement de fonds» après avoir dénoncé l'irrégularité d'une telle procédure. Il n'en fallait pas plus pour que Mamadou Faye «lance » le premier coup de poing, indique le journal. Aujourd’hui, le lien est définitivement coupé entre le Dg et l'Acp.