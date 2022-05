lundi 2 mai 2022 • 96 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Ce lundi, c’est jour de fête pour une bonne partie des musulmans du Sénégal qui célèbrent la Korité.

Hier dimanche, le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités pays comme Dakar, Tivaouane, Touba Yoff, Thénaba, Palmarin etc. Ce qui marque la fin du mois de ramadan et le début du mois de Chawal qui est le dixième mois du calendrier musulman.



Le président de la République Macky Sall, comme de coutume, effectue la prière de l'Aïd el-fitr à la grande mosquée de Dakar.



Hier dimanche, c’est la coordination des musulmans du Sénégal (Cms) qui avait célébré la fête de l’Aïd al-fitr, déclarant que le croissant lunaire a été aperçu à Mbitteyène, à Bambèye et au Mali.



Hors du pays, l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn ou encore la France fêteront la Korité ce lundi.



iGFM en profite pour vous souhaiter une bonne fête.