iGFM – (Dakar) À l'occasion du 3ème anniversaire de sa fille, Anaïs Camizuli faisait de sombres révélations sur les réseaux sociaux. Elle affirmait notamment avoir été victime d'une fausse couche avant la naissance de la petite Kessi.

Le 25 juillet 2019 restera à jamais gravé dans la mémoire d’Anaïs Camizuli. C’est à cette date que la gagnante de la 7e édition de Secret Story donnait naissance à son premier enfant. Trois ans plus tard, la jeune maman a développé une belle complicité avec la petite Kessi. Plus heureuse que jamais, l’ancienne candidate de télé-réalité adressait donc un tendre message à sa fille pour son anniversaire. « Parce que Kessi et moi, c’est une longue histoire. On m’a toujours dit étant plus jeune que j’allais avoir des problèmes pour avoir un enfant, quelques petits soucis de santé qui ont fait que j’étais, d’après les médecins, à 90 % stériles », déclarait la jeune maman sur son compte Instagram avant de faire une sombre révélation : « Au mois de juillet 2018 je fais une fausse couche, j’étais enceinte, je ne le savais même pas. Un coup dur, très dur. »

« Je me sens vide, seule, triste »

Après s’être confiée sur cette terrible épreuve, l’acolyte d’Eddy Ben Youssef ajoutait : « Le 25 juillet 2019, je suis déclenchée, ça, se passe plutôt bien, jusqu’au moment où on m’annonce ce fameux Code rouge. 20 min pour sauver ma fille, car son cœur ralentit trop trop vite. Césarienne d’urgence, je frôle le coma. Finalement, ma Fille est là. L’amour de toute ma vie, celle qui m’était destinée. Voilà pourquoi j’ai besoin constamment de parler d’elle, de lui dire que je l’aime. Quand elle n’est pas avec moi, je me sens vide, seule, triste. » Et de conclure : « Elle est celle qui m’a redonné goût à la vie, celle qui m’aime d’un amour pur et sincère. J’ai failli la perdre, elle a failli me perdre. C’est Kessi et Anaïs, c’est notre histoire. »

Touchés par le récit de la jeune femme, les internautes étaient nombreux à réagir. « C’est trop beau, vous avez de la chance de vous avoir. Profite de chaque instant avec elle », « Tellement émouvant, être maman est le meilleur rôle d’une vie », « Cette relation ! Je chiale à chaque déclaration tellement c’est beau ! Chaque mère devrait avoir ce genre de relation avec ses enfants !!! ». Un soutien de taille pour Anaïs Camizuli.