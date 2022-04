mercredi 27 avril 2022 • 793 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) À quelques mois des élections législatives, les formations politiques nouent leurs alliances. Et justement, une nouvelle coalition vient d’être mise en place.

Thierno Bocoum (Agir), Ibrahima Hamidou Dème (Etic), El Hadji Abdourahmane Diouf (Awalé), Thierno Alassane Sall (République des Valeurs) et Cheikh Oumar Sy (Pret ) ont décidé de se coaliser pour faire front ensemble aux législatives prochaines. Ils ont mis en place une nouvelle coalition dont le nom n’a pas encore été rendu public.



«Cette coalition s’ouvre à toutes les forces vives de la nation. Les partis politiques, mouvements et candidats indépendants intéressés peuvent contacter les signataires en vue de la mise en place effective de la coalition. Nous donnons rendez-vous aux sénégalais d’ici et d’ailleurs, à la presse nationale et internationale, dans les prochains jours», indiquent-ils dans leur communiqué de presse parvenu à iGFM.