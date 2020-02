Une forte chaleur attendue aux prochaines heures (Anacim)

iGFM-(Dakar) L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANCIM) prévoit pour les prochaines 24 heures une chaleur fortement marquée sur l’ensemble du territoire avec des pics de températures pouvant tourner autour de 39 ° à 43 ° C.

Un temps ensoleillé prédominera sur la quasi-totalité du pays. La chaleur restera fortement marquée sur l’ensemble du territoire avec des pics de températures maximales tournant autour de 39° à 43°C, indique la structure dans un bulletin de prévision.

Le document transmis à l’APS souligne que le maintien de la fraicheur nocturne et matinale sera moins sensible sur le pays où les minima de température seront compris entre 21 et 31°C.

Les visibilités s’amélioreront progressivement sur le pays bien qu’une une légère suspension de poussière sera visible au Nord et sur le littoral Nord du territoire, rapporte la même source.

Les vents, d’intensités faibles à modérées, seront de secteur Nord-est sur le pays, précise la même source