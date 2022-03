mardi 29 mars 2022 • 1165 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) C'était prévisible. Le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio refuse du monde depuis ce matin. Le match décisif devant opposer le Sénégal à l'Egypte est à l'honneur, ce mardi 29 mars 2022, sur la route du Mondial au Qatar.

L'ambiance qui règne dans ce tout nouveau stade rappelle la finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021". Plus de cinq heures avant le coup d'envoi, le stade Olembé de Yaoundé commençait à recevoir du public.



Plus de 40 jours après ce sacre des Lions devant les Pharaons, l'Afrique est en train de revivre cette même ambiance, mais cette fois c'est du côté de Diamaniadio, ville située à plus de 30 kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise, où les yeux seront rivés pendant toute la soirée. Une foule impressionnante afflue vers le stade pour tenter d'entrer.



Des supporters auraient passé la nuit au stade



Selon plusieurs sources, des supporters sénégalais auraient passé la nuit au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio pour ne pas avoir du mal à accéder dans les gradins de ce nouveau bijou qui accueille son premier match international depuis son inauguration le 22 février.









PUBLICITÉ