iGFM (Dakar) Deux suspects ont tiré, lundi 18 juillet 2022, sur des personnes attablées à la terrasse d'un bar, dans le IXe arrondissement de Paris. La police privilégie l'hypothèse d'un règlement de comptes.

Les faits ont eu lieu vers 21 h 30 (19h30 heure de Dakar), rue Popincourt, « deux individus sont descendus d'un véhicule et ont tiré sur deux individus attablés à la terrasse d'un bar », a ajouté la préfecture, ajoutant que l'hypothèse d'un règlement de comptes était privilégiée.



Le deuxième suspect « a réussi à prendre la fuite », a précisé la même source.



Quartier marqué par les attentats de 2015



« On a vu une voiture arriver, ils sont sortis avec une arme - j'aurais dit une mitraillette ou une kalachnikov -, ils ont tiré et ils se sont barrés », a témoigné auprès de l'AFP, Antoine, patron d'un restaurant proche.



« J'ai juste eu le temps de dire au staff de rentrer à l'intérieur. Tout le monde est parti en courant », a-t-il ajouté.



« Ça a duré 20-30 secondes. J'ai tout de suite compris que c'était un règlement de comptes et que les autres établissements ne seraient pas touchés », a assuré le restaurateur de ce quartier marqué par les attentats de janvier et novembre 2015.



Un « acte barbare »



Les personnes blessées, n'ont semble-t-il pas été blessées par balles, selon les premiers éléments recueillis par la préfecture de police.



Selon le maire du XIe arrondissement, François Vauglin, la fusillade a eu lieu dans un bar à chicha.



« Les clients du bar ont maîtrisé l'un des deux assaillants », a précisé l'élu dans un tweet, en dénonçant un « acte barbare ».



Ouest-France

