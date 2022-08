mardi 2 août 2022 • 302 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Vendredi dernier, Beyoncé a officiellement dévoilé son nouvel album “Renaissance”, un disque qui était particulièrement attendu par les fans de la chanteuse. Si de manière générale, les avis sur ce nouvel album ont été très bons, certaines critiques ont tout de même été émises au sujet d'une chanson en particulier.

Plusieurs personnes et organisations ont estimé qu’un passage du titre “HEATED” était une “insulte aux personnes handicapées”. Face à la polémique, Beyoncé a décidé de modifier les paroles de sa chanson.

So @Beyonce used the word 'spaz' in her new song Heated. Feels like a slap in the face to me, the disabled community & the progress we tried to make with Lizzo. Guess I'll just keep telling the whole industry to 'do better' until ableist slurs disappear from music ????

— Hannah Diviney (@hannah_diviney) July 30, 2022

Le titre “HEATED”, que Beyoncé a coécrit avec le rappeur Drake, fait l’objet de vives critiques depuis la sortie du nouvel album de la chanteuse. Selon plusieurs militants et organisations de défense des droits des personnes handicapées, cette chanson contient des paroles péjoratives visant ceux en situation de handicap.

Beyoncé a utilisé le terme “Spaz” pour décrire le fait de “devenir fou”, mais il signifie en fait la “spasticité”. Ce terme est utilisé en médecine pour évoquer les spasmes causés par des maladies neurologiques. Le problème? Ce mot est également souvent utilisé pour parler de personnes nerveuses ou qui perdent leur sang-froid, tout en insultant - probablement involontairement - les personnes atteintes de spasmes.

Disappointing that another artist is using an offensive term in their song so soon after it was pointed out how hurtful the word is.

Hoping Beyonce follows Lizzo's example and changes the track.

We need more education to improve awareness of disability.https://t.co/pfDcFNdpKI

— Sense (@sensecharity) August 1, 2022

Les paroles vont être modifiées

Dans les colonnes du Guardian, le porte-parole de Beyoncé a confirmé que la star allait modifier les paroles de sa chanson. “Le mot, qui n’a pas été utilisé intentionnellement de manière nuisible, sera remplacé”, a-t-il affirmé.

Récemment, la chanteuse Lizzo avait également été critiquée pour l’utilisation du même terme dans une de ses chansons. L’artiste de 34 ans avait présenté ses excuses publiquement, avant de modifier les paroles de son titre. “En tant que femme noire obèse en Amérique, beaucoup de mots blessants m’ont été dits, donc je comprends le pouvoir que les mots peuvent avoir (soit intentionnellement, soit dans mon cas, involontairement)”, avait-elle confié à ses fans.