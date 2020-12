jeudi 17 décembre 2020 • 388 lectures • 0 commentaires

Une mystérieuse dame abandonne un nouveau-né mort dans un bassin de rétention

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) C’est une histoire des plus tristes et mystérieuses. En effet, le corps sans vie d’un nouveau-né a été retrouvé dans le bassin de rétention de Niéti Mbaar. Il y serait jeté par une dame non encore identifiée.

La police de Thiaroye a ouvert une enquête. Les badauds ont expliqué qu’il s’agit d’une dame qui était en état. Et après avoir accouché, elle se serait débarrassée de l’enfant dans ce lieu.

Le bébé est de sexe masculin. Il a été retrouvé vers 20 heures. Dans le bassin de rétention. Pour l’instant, la mère de l’enfant n’a pas encore été retrouvée. Et ce sont les pompiers qui ont transporté le corps sans vie.

Cet article a été ouvert 388 fois.

Publié par Youssouf SANE editor