mardi 7 mars 2023

iGFM - (Dakar) Les «Series». C’est la nouveauté que Tik tok propose à ses utilisateurs. Il s’agira de vidéos qui pourront durer jusqu’à 20 minutes et monétisables.

«Aujourd'hui, nous déployons Series, une toute nouvelle solution permettant aux créateurs de partager leurs histoires et talents au travers d'un contenu premium.» C’est l’annonce faite, ce mardi, par Tik-tok.



Dans son communiqué de presse parcouru par iGFM, le réseau social explique que «Series» permettra aux créateurs éligibles, de publier des collections de contenu premium à l'accès payant.



«Une Series peut comprendre jusqu'à 80 vidéos, chacune d'une durée maximale de 20 minutes, offrant ainsi aux utilisateurs un nouveau format plus long pour regarder leurs créateurs et leurs contenus préférés», dit-il.



Ainsi, les créateurs peuvent définir le prix de leur «Séries». L'accès à ces contenus peut être acheté via des liens directs dans la vidéo ou sur le profil du créateur.



Ceux qui sont éligibles aux Series, pourront les monétiser. Mais, Tiktok précise que pour ses débuts, «la solution Series n'est accessible qu'à une nombre limité de créateurs et les demandes d'adhésion seront ouvertes dans les mois à venir.»

