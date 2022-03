dimanche 20 mars 2022 • 321 lectures • 0 commentaires

Société 3 heures Taille

iGFM - (Dakar) Cinq ans après le décès de Aliou Ardo Sow, le chef de l’Etat veut rebaptiser une infrastructure en lui donnant son nom.

Le 22 aout 2017, nous quittait Aliou Sow. Le président Macky Sall a décidé d’immortaliser le défunt fondateur de la compagnie sahélienne d’entreprise. Il a signé un décret qui donne le nom du défunt, à une partie de la Voie de dégagement nord (Vdn).



«La première section de la Vdn, comprise entre la place de l’Omvs et le giratoire du centre International du Commerce extérieur du Sénégal est dénommé Boulevard Aliou Ardo Sow», lit-on dans le décret numéro 2022 - 640, signé le 10 mars dernier par le président Macky Sall.



Aliou Ardo Sow est décédé le 22 août à Paris, à l’âge de 83 ans. Il a créé, en 1970, la Compagnie sahélienne d'entreprises (CSE), aujourd’hui devenue l'une des plus grandes entreprises de BTP (Bâtiment Travaux Publics) du Sénégal et de la sous-région.