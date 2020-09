vendredi 25 septembre 2020 • 176 lectures • 0 commentaires

Mame Diarra Fam l'avait accusé d'agression. Lamine Thiam, qui est handicapé, a, lui aussi, déposé une plainte, à travers la fédération sénégalaise des personnes handicapées.

Mame Diarra Fam avait annoncé qu'elle a été agressée chez elle. L’un des accusés, est un handicapé. Ce dernier aussi tient les mêmes accusations à l’encontre de la députée. Et la fédération sénégalaise des personnes handicapées a décidé de s'en mêler. Elle a porté plainte contre Mame Diarra Fam.

«Mame Diarra Fam et son groupe ont exercé une violence sur lamine Thiam qui est une personne handicapée. Par conséquent, nous sommes interpellés. Nous avons donc porté plainte, et nous nous sommes donc constitués partie civile. Nous avons commis un avocat», a déclaré Yatma le président de ladite fédération.

Il indique que le Sénégal a ratifié la convention internationale sur le droit des personnes handicapées. L'Etat a aussi adopté la loi d’orientation sociale.

«Deux textes qui mettent en avant la protection et a promotion des droits des personnes handicapées. Et les dispositions de ces textes interdisent de manière claire toute violence exercée sur une personne handicapée. Et Lamine Thiam a fait l’objet d’une agression de la part de Mame Diarra Fam et de son groupe», ajoute M. Fall.