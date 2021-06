dimanche 6 juin 2021 • 2313 lectures • 3 commentaires

iGFM – (Dakar) L’actrice Halima Gadji, plus connu sous le nom de Mariéme Dial dans la série "Maitresse d’un homme marié", a fait une publication sur le réseau social qui n’a pas manqué de faire parler.

Elle y parle de sa religion, l’Islam, mais assure qu’elle la vit à sa manière. Halima Gadji déclare ainsi qu’elle ne prie pas et il lui est impossible de jeûner. Une déclaration qui a provoqué près de 1 500 commentaires.

« Le vendredi est un jour particulier pour moi. Je suis née un vendredi et c’est aussi le jour saint des musulmans. Je suis de confession musulmane, du côté de mon père et de ma mère. Je viens de deux grandes familles musulmanes. D’après ces préceptes, je devrais être voilée et pratiquer cette religion à la lettre : prier, jeûner, écouter le Coran, participer à des conférences et j’en passe.

Oui, je suis musulmane, et j’exerce cette religion comme je le sens. Rares sont les fois où je colle mon front au sol. Jeûner m’est impossible, j’abandonne au bout de dix jours. Je perds concentration en pleine prière et la paresse y joue son rôle si je suis honnête. Je ne suis pas du genre à juger la manière dont chacun exerce sa religion. J’estime que la religion est une aventure personnelle. Chacun la pratique comme il veut, selon son savoir et son parcours", dit-elle.

Pour rappel, Mariéme Dial avait confié qu’à cause de ses souffrances physiques (bégaiement, violence morale et xénophobie), elle a une fois voulu mettre fin à ses jours.