jeudi 31 mars 2022 • 2604 lectures • 6 commentaires

Malgré ses performances historiques aux commandes de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé émarge à seulement 15 millions de francs Cfa par mois. Un salaire bien loin du niveau d'émargement de certains de ses confrères sélectionneurs qui officient en Afrique. Des entraineurs locaux posent le débat.

Prolongé de deux ans en septembre dernier, Aliou Cissé est désormais lié à la Fédération sénégalaise de football jusqu'en septembre 2023. Mais alors qu'il a réussi à faire du Sénégal la première nation africaine depuis près de trois ans, il émarger toujours à 15 millions FCfa mensuels, un salaire qui ne fait pas encore de lui l'un des sélectionneurs les mieux payés sur le continent.



Selon Badara Sarr, président du syndicat des entraineurs de Football du Sénégal (Sefs), «une revalorisation doit se faire par rapport aux services rendus à la nation et Aliou Cissé l'a fait». «Dans ces conditions, il est normal qu'on puisse le revaloriser par rapport à ses homologues africains. On n'a pas la prétention qu'il devienne l'entraîneur le mieux payé en Afrique, car les moyens ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre", indique-t-il dans les colonnes de l’Observateur.



Badara Sarr explique qu'un entraîneur comme Carlos Queiroz, par exemple, reçoit près de 49 millions, alors qu'Aliou Cissé émarge à 15 millions. "On voit nettement la différence. Si on le revalorise, ce ne serait que bénéfique pour tout le football sénégalais", souligne le président du Sefs.



Il pense que les autorités auront une oreille attentive à sa situation pour essayer de le mettre beaucoup plus à l'aise sur le plan contractuel. «Aliou Cissé est un vrai patriote. C'est sûr qu'il ne manque pas de prétendants au niveau international. Même s'il ne le demande pas, c'est aux autorités de faire des efforts pour lui faciliter et améliorer ses conditions de travail», dit-il.