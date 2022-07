mercredi 27 juillet 2022 • 657 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Dans le cinquième épisode de "Drag Race France" (France 2) diffusé le 21 juillet dernier, un candidat a bouleversé le jury et ses concurrents en révélant sa séropositivité !

La déclinaison française de Rupaul’s Drag a débarqué en France ! En effet, depuis le 25 juin 2022, l’émission qui connaît un énorme succès outre-Atlantique a fait son arrivée sur France2 et sur France.tv Slash… Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le cinquième épisode du show a ému les téléspectateurs !

La raison ? Jeudi 21 juillet, Lolita Banana, l'un des candidats du show, a pris le temps de raconter aux autres candidats de l’émission qu’elle vivait avec le VIH. Une confession touchante qui a bouleversé ses camarades ainsi que le jury du programme.

Dans un second temps, Lolita Banana s’est également exprimée via son compte Instagram. Dans un post datant du 23 juillet 2022, la drag queen s’est en effet livrée sur sa séropositivité : « Je vis avec le VIH depuis un peu plus de 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis indétectable, donc intransmissible. Je vois souvent sur les sites de rencontres que les gens continuent à dire qu’être négatif c’est être “clean”, comme si les gens comme moi étions sales. »

Et d’ajouter : « En 2022 et surtout ici en France, on vit très bien avec le VIH, les traitements sont de plus en plus efficaces, mais la sérophobie comme la transphobie, homophobie et tout type de discrimination continue à tuer des gens actuellement. Ma lutte, la lutte de ma communauté, c’est contre tout type de discrimination. Je suis un homme gay, queer, latino, immigré et séropositif et je suis très fier de tout ce que je suis », a conclu l’homme d’origine mexicaine. Un magnifique message qui a bouleversé la Toile.