lundi 21 juin 2021 • 18666 lectures • 0 commentaires

International 1 heure Taille

iGFM (Dakar) L’explosion d’une voiture piégée visant la force française Barkhane dans la ville de Gossi, dans le centre du Mali, a blessé lundi plusieurs soldats, ont indiqué des sources locales à FRANCE 24. Plusieurs hélicoptères ont été dépêchés sur place, selon des témoins.

L’attaque s’est produite dans le quartier de Kaigourou à Gossi, dans le centre du Mali, blessant plusieurs soldats opérant dans le cadre de l’opération française Barkhane au Sahel, selon des sources locales.



Selon des témoins, plusieurs hélicoptères militaires ont pu être vus se dirigeant vers la zone à la suite d’une explosion massive, a déclaré Wassim Nasr, expert de FRANCE 24 sur les groupes djihadistes.



L’attaque est survenue quelques jours après que les forces Français au Mali ont capturé un haut commandant de l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS).



Dadi Ould Chouaib, également connu sous le nom d’Abou Dardar, a été arrêté le 11 juin dans la région « tri-frontalière » entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, site de fréquentes attaques de groupes djihadistes, selon l’armée Français.



Le Mali est dans la tourmente depuis qu’un soulèvement en 2012 a poussé des soldats mutins à renverser le président du pays depuis une décennie. Le vide du pouvoir qui a été créé a finalement conduit à une insurrection islamique et à une guerre menée par Français qui a chassé les djihadistes du pouvoir en 2013. Un accord de paix a été signé en 2015 par trois parties : le gouvernement, une coalition de groupes qui cherchent l’autonomie dans le nord du Mali et une milice progouvernementale.



Cependant, les insurgés se sont rapidement regroupés dans le désert et ont commencé à lancer de fréquentes attaques contre l’armée malienne et ses alliés luttant contre l’insurrection. Les extrémistes, affiliés à Al-Qaïda et au groupe militant État islamique, se sont déplacés du nord aride vers le centre du Mali, plus peuplé, depuis 2015, où leur présence a alimenté l’animosité et la violence entre les groupes ethniques de la région.



Dans la dernière tourmente, le colonel Assimi Goita s’est emparé du pouvoir en août 2020 en renversant le président démocratiquement élu du Mali. Il a finalement accepté un gouvernement de transition dirigé par un président civil et un Premier ministre, mais le 24 mai, il a évincé ces dirigeants civils après qu’ils ont annoncé un remaniement ministériel.



France 24