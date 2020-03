Ucs : Les jeunes battent le rappel des troupes…

iGFM – (Dakar) Après sa mise en place par le Président de l’UCS, Abdoulaye Baldé, le nouveau bureau nation de l’Union de la jeunesse centriste a battu le rappel des troupes ce samedi à Dakar, au siège de leur parti sis à Liberté 6 Extension. Il s’est agi lors de cette rencontre à laquelle a pris part tous les membres des 45 départements, à en croire, son président Maître Sally Mamadou Thiam, «de remobiliser les jeunes centristes à travers tout le Sénégal et de préparer les jeunes centristes pour faire face aux enjeux politiques du moment derrière le Président Abdoulaye Baldé.» Les jeunes centristes ont, lors de cette rencontre, tenu à réitérer leur engagement derrière leur Président le député maire Abdoulaye Baldé et leur loyauté envers lui. «Cette nouvelle dynamique qui s’inscrit dans une vision nouvelle de l’UJEC pour tous, permettra d’insuffler un souffle nouveau. Nous avons également pris l’engagement d’implanter l’UJEC dans tous les départements du pays et de permettre leur implication dans toutes les activités du parti. Mieux, nous avons pris la décision d’élaborer une feuille de route avec pour objectifs principaux, la massification, la mobilisation et l’animation de la structure », a ajouté Me Sally Mamadou Thiam. Ces retrouvailles entre jeunesses de l’union des centristes du Sénégal ont été clôturées par Abdoulaye Baldé qui a tenu à faire le déplacement pour communier avec sa jeunesse. Il leur a réitéré toute son attention et sa considération envers elle. Par ailleurs, Abdoulaye Baldé a pris la décision de réaménager le bureau par l’intégration de nouveaux membres comme Kéba Dianbang, Ansou Coly, Mamadou Talibé Diallo et Ibrahima Ba. Il a instruit le président de l’UJEC de compléter le bureau afin de permettre à tous les départements d’être représentés dans le bureau.

IGFM