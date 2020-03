Université Assane Seck de Ziguinchor : l’argent de Cheickh Oumar Hanne divise les étudiants

iGFM – (Ziguinchor) – L’université Assane Seck de Ziguinchor est dans l’impasse depuis plus de trois semaines. Les étudiants ont même rangé hier leurs cahiers et leurs valises avant de déserter leur temple du Savoir. Certains d’entre eux ont quitté Ziguinchor à bord des bus de transport pour rejoindre leurs familles qui sont soit à Dakar ou dans les autres régions du pays. A l’origine surtout de ce climat délétère, l’intifada qui a eu lieu ce mardi dans la journée, dans l’enceinte de l’université et qui a opposé étudiants et forces de l’ordre. Le bilan est lourd : quatre étudiants blessés dont un dans un état critique.

C’est un étudiant en Master 2 en Tourisme. Âgé de 25 ans, il a même perdu ses 4 dents à la suite de la bagarre avec les limiers. C’est devant une telle situation que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, Cheikh Omar Hann a dépêché d’urgence une mission commando pour trouver une issue heureuse à la situation. Une mission de médiation qui a été envoyée pour renouer le fil du dialogue avec les étudiants qui ont été représentés à cette rencontre qui s’est tenue dans la salle de réunion du rectorat, par leurs camarades membres de leur coordination.

Conduite par le Directeur de l’Enseignement supérieur, «le ministre a été réactif. Nous avons rencontré les étudiants et la primeur de nos discussions lui a été réservée. Je dois vous avouer que nous étions venus pour aider à renouer le fil du dialogue entre les étudiants et les autorités rectorales, à savoir celles de l’université Assane Seck de Ziguinchor. Le contact a été renoué ce qui est une bonne chose.

Les étudiants ont dit ce qu’ils pensaient. Nous allons situer les besoins pour faire avancer les choses. Nous rendrons compte au ministre Cheikh Omar Hann qui nous a mandaté dès notre retour à Dakar . La priorité pour lui, c’est qu’il y ait une année universitaire stable et que les quantum soient respectés», a laissé entendre le Conseiller technique du ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Moustapha Fall qui avait à ses cotés le Directeur des affaires juridiques, le Recteur Kourfia Kéba Diawara et ses collaborateurs et la coordination des étudiants .

La mallette d’argent de Cheikh Omar Hann fait voler en éclat la coordination des étudiants

Au sortir de leur audience avec la délégation ministérielle et les autorités rectorales, les étudiants se sont donnés en spectacle. Des échanges de propos aigres entre étudiants ont plongé les étudiants dans une partie de big-boxing. La cour du rectorat a été très vite transformée en champ de bataille. «C’est la mallette d’argent du ministre Cheikh Omar Hann qui est à l’origine de notre malentendu. Nous le regrettons mais, force est de reconnaître que nous n’accepterons jamais de l’argent pour lever notre mot d’ordre de grève. Nous sommes dans une dynamique et nous n’avons pas le droit de trahir nos camarades. Si certains d’entre nous veulent accepter la mallette d’argent du ministre Cheikh Omar Hann, qu’ils assument leur acte.

Nous prendrons toutes les dispositions et nous aviserons qui de droit, explique sous le couvert de l’anonymat cet étudiant membre de la coordination. Pour rappel, l’université Assane Seck de Ziguinchor s’est embrasée depuis plus de trois semaines. Après les enseignants membres du SAES, les étudiants étaient montés au créneau pour réclamer de meilleures conditions d’études. Le mardi 21 janvier 20, ils avaient même, à l’issu de leur assemblée générale, demandé le départ du ministre Cheikh Omar Hann à la tête du ministère de l’Enseignement Supérieur et les départs du Recteur Kourfia Kéba Diawara et du Directeur du CROUZ le Dr Mamadou Diombéra