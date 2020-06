Université Assane Seck de Ziguinchor : Le SAES dit non à l’orientation de nouveaux bacheliers…

iGFM-(Dakar) Cheikh Omar Hann, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,était à Ziguinchor ce jeudi 4 juin 2020, pour faire l’état des lieux relatifs aux dispositions prises dans le cadre des enseignements, à l’instar des autres universités. Lors de sa visite, le SAES à Ziguinchor en a profité pour dire non à l’orientation de nouveaux bacheliers tout en plaidant pour une rentrée universitaire en octobre prochain.

Cheikh Omar Hann a fait face à des plaidoiries des différents syndicats qui «habitent» dans le temple du Savoir. Faisant le point de la situation, le secrétaire général du SAES à Ziguinchor Mme Djémé Sow qui a demandé au ministre Cheikh Omar Hann de sauver l’université Assane Seck de Ziguinchor, a d’entrée plaidé pour la finition des chantiers de l’université qui durent depuis plusieurs années. Mieux, «le SAES par ma voix, a pris quatre mesures : nous plaidons pour une rentrée prochaine en octobre, nous disons non à l’arrivée de nouveaux bacheliers l’année prochaine à l’université Assane Seck de Ziguinchor, nous demandons à l’Etat à travers le MESRI de ne pas comptabiliser la présente année universitaire comme un redoublement chez les étudiants, de mettre à profit la période du mois de juin à octobre prochain pour terminer les infrastructures», a soutenu Mme Djémé Sow.

Et de conclure : «nous souhaitons que la prochaine fois qu’on recevra le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, que çà soit pour inaugurer nos chantiers dans la paix, dans la joie, le patriotisme et la citoyenneté»

