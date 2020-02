Université Assane Seck de Ziguinchor : Le Sénégal et le Portugal renforcent leur coopération…

iGFM – (Dakar) L’Ambassadeur du Portugal, Son Excellence Vitor Sereno est depuis ce mercredi matin dans la capitale sud du pays. A la tête d’une forte délégation dans la laquelle on note la présence du président des instituts de langues portugaises Monsieur Luis Faro Ramos, l’Ambassadeur du Portugal au Sénégal, Son Excellence Vitor Sereno était l’hôte de l’université Assane Seck de Ziguinchor.

Il a mis à profit son séjour pour renforcer la coopération entre son pays et le Sénégal dans le domaine universitaire afin de pourvoir évité les barrières linguistiques mais aussi pour définir des compétences pour la poursuite de la recherche en langue lusophone. Le Centre de langue portugaise dont les travaux ont été entamés en 2015 à la suite d’une signature de convention entre l’UASZ et l’Institut de coopération en langue portugaise (CAMOES), a marqué la visite de Son Excellence Vitor Sereno. Cette infrastructure qui est née de la volonté des autorités portugaises et celle des autorités de l’UASZ, à en croire Son Excellence Vitor Sereno, constitue un lieu de culture, d’études et de convivialité entre les étudiants lusophones et ceux des autres langues.

Pour le Recteur Kourfia Kéba Diawara, «la compréhension des langues et l’ouverture vers d’autres langues constituent des leviers pour un monde apaisé. La langue portugaise est la cinquième la plus parlée au monde, la troisième en Europe, quatrième langue la plus utilisée sur les réseaux sociaux. Elle est utilisée par plusieurs millions de personnes», a fait savoir le Pr. Diawara.

L’ouverture de ce centre de langue portugaise dans le temple du savoir répond ainsi à un devoir scientifique afin qu’étudiants et élèves puissent s’ouvrir au monde. Cette première visite de l’Ambassadeur du Portugal au Sénégal en Casamance a été un moment unique. «Affirmatif. Cette visite a été un moment unique pour moi. La région de Ziguinchor est une région phare dans un pays phare.

Le Sénégal est un dortoir pour la langue portugaise. C’est pourquoi, nous sommes prêts à accompagner l’université Assane Seck de Ziguinchor en renforçant le centre de langue portugaise. Nous saisissons ici l’occasion pour féliciter le Recteur Kourfia Kéba Diawara pour sa compétence et son dynamisme à accompagner le coopération entre nos deux pays. Ce centre va permettre aux enseignants de langue portugaise, aux élèves et étudiants de renforcer leur compétence et à poursuivre leur recherche en langue lusophone », a conclu M. Sereno.

IGFM