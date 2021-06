mardi 15 juin 2021 • 40 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La commission sociale de la coordination des étudiants de l’université Assane Seck de Ziguinchor vient de décerner à l’opérateur économique Mansour Ba, repreneur du restaurant du temple du savoir, un prix de reconnaissance pour service rendu à la communauté estudiantine.

Un geste rare et fort en milieu universitaire mais qui, à en croire Cheikh Ndiaye assistant de M. Ba, «n'est pas une surprise car, l'homme est l'incarnation parfaite du social et du don de soi pour le bien-être de l'humain. Cela atteste qu'il est à la hauteur des attentes dans sa prestation de service.» «Nous connaissons bien Mansour Ba. C’est un jeune opérateur qui a toujours été à côté des étudiants que nous sommes. Ouvert et disponible, il est également, de jour comme de nuit, à notre disposition», explique à son tour l’étudiant Mamadou S. Diédhiou. «Nous bénéficions maintenant des repas corrects dans notre restaurant.

Des repas, dont des plats sont chauds et qui offrent la garantie d’une hygiène stricte, de la qualité des produits et de l’équilibre alimentaire», ont soutenu des étudiants. Pour rappel, l’opérateur économique Mansour Ba avait dégagé une enveloppe de 10 millions de FCFA pour jouer sa partition dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID en faveur de la communauté universitaire.

IGFM