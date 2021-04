jeudi 29 avril 2021 • 59 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications, Monsieur Yankhoba DIATARA a effectué un déplacement d’urgence dans la Capitale du rail, sur instruction du Chef de l’Etat, Son Excellence le Président de la république Macky Sall, pour apporter un message de décrispation à la situation qui prévaut à l’Université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT).

Arrivé juste au début de la marche autorisée à l’entrée de la Ville, le ministre est descendu de son véhicule pour inviter les étudiants à s’asseoir autour d’une table afin de recueillir leurs doléances au nom du gouvernement et de leur livrer le message d’espoir du Président de la république.



A la suite de leur procession pacifique, les présidents des six structures qui composent la Conférence des Amicales ont répondu à l’appel du ministre. Ils ont à nouveau exposé leurs doléances au ministre. Il s’agissait principalement de la poursuite des travaux de construction des salles de cours. Car, avec les orientations des nouveaux bacheliers, l’Université n’est plus en mesure de stabiliser les emplois du temps pour permettre à tous les étudiants de travailler dans des conditions idoines. Les étudiants ont sollicité le ministre pour une audience avec le Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.



Les étudiants ont profité de cette occasion pour remercier le ministre Yankhoba Diatara pour tous les efforts qu’il ne cesse de déployer personnellement pour les appuyer. Après avoir rappelé la construction de l’Hotel du Rail et de l’auditorium mis à la disposition de l’université alors qu’il était maire de la Ville de Thiès, les étudiants ont chaleureusement accueilli l’appui d’un montant de 2 millions pour l’achat de tickets de restaurant pour le mois de ramadan, la location d’une maison conventionnée pour alléger les difficultés d’hébergement et de logement.

Après avoir bien écouté, les étudiants, le Ministre leur a fait part du message du Président de la République selon lequel les travaux vont reprendre le plus rapidement possible. Le ministre a rappelé les instructions du Chef de l’Etat en directions de tous les ministres à qui il est formellement demandé de poursuivre les chantiers en cours dans leur département sectoriel.

Il a les a rassurés de la diligence de ce dossier par le Président de la République lui-même qui engage le gouvernement à reprendre les travaux le plus rapidement possible. Le ministre a clos sa communication en félicitant les étudiants pour leur compréhension et leur sens du patriotisme. Il leur a rappelé sa disponibilité à toujours les accompagner, les accompagner et les soutenir afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions d’études.