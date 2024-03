mercredi 6 mars 2024 • 283 lectures • 1 commentaires

Société 2 heures Taille

Me Abdoulaye Mboup, le chargé de communication de l’Union nationale des travailleurs de la Justice (Untj) vient d’être remis en liberté.

Le greffier Me Abdoulaye Mboup de l'Union nationale des travailleurs de la Justice (Untj) vient d’être inculpé puis placé en liberté provisoire.



Arrêté vendredi, Me Abdoulaye Mboup, chargé de communication de l'Union nationale des travailleurs de la justice (Untj) était poursuivi pour outrage au Juge d’instruction Mamadou Seck.



L’affaire remonte au 22 février dernier, jour d’audition de Me Ngagne Demba Touré. Ses collègues furieux de la mise sous mandat de dépôt du jeune greffier, avaient laissé étaler leur colère devant le magistrat instructeur.