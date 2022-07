mercredi 6 juillet 2022 • 3378 lectures • 2 commentaires

iGFM (Dakar) La Fédération sénégalaise de basket-ball informe que le sélectionneur national de l'équipe masculine a quitté ses fonctions.

Cette forte décision a été prise après analyse de la participation des Lions du Sénégal lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, à Alexandrie (Egypte), marquées par deux défaites et une victoire. D'ailleurs, cette contre-performance diminue les chances du Sénégal de décrocher une qualification en Coupe du monde.

Pourtant, la Fédération sénégalaise de basket-ball et Boniface Ndong étaient en pourparlers pour la signature d'un nouveau contrat, avant de rompre les négociations suite à cette débâcle d'Alexandrie. Après donc ce limogage, l'instance informe qu'elle est à la recherche d'un autre entraîneur dans les meilleurs délais pour remplacer Boniface Ndong. On parle de De Sagana Diop.