mercredi 20 mars 2024

iGFM - (Dakar) Le Candidat Dr Cheikh Tidiane Dieye a annoncé le retrait de sa candidature. Il a ainsi décidé de se ranger derrière le candidat Bassirou Diomaye Faye et demande à ses militants et partisans à suivre cette voie.

«Après avoir consulté ma famille, mes militants et sympathisants qui m’accompagnent en politique, mes amis et proches, j’appelle tous ceux qui m’ont suivi et qui étaient prêts à voter pour moi, à reporter leur vote et leurs voix sur le candidat Bassirou Diopmaye Faye pour l’élire dès le premier tour. En conséquence de quoi, je retire ma candidature à l’élection afin d’éviter tout éclatement et éparpillement des voix autour de notre projet», a-t-il déclaré.