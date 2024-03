jeudi 21 mars 2024 • 1280 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Le monde politique sénégalais est en deuil suite au décès tragique de Mamadou Yatassaye, entrepreneur et candidat recalé à la Présidentielle du 24 mars. Le décès est survenu, ce jeudi 21 mars 2024.

À la tête du mouvement « S’unir pour demain », Mamadou Yatassaye avait initié sa candidature à la prochaine élection présidentielle avec ambition et détermination.

Malheureusement, malgré ses efforts, il n’a pas réussi à obtenir le nombre de parrainages requis, ce qui l’a conduit à être recalé de la course à la magistrature suprême.

La rédaction IGFM adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui ont partagé sa vision pour l’avenir du Sénégal. Puissent nos prières accompagner son âme dans son dernier voyage