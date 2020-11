dimanche 29 novembre 2020 • 1418 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pape Bouba Diop, ancien international sénégalais de football, est décédé, ce dimanche, en France, des suites d'une longue maladie à l'âge de 42 ans, a appris IGFM. Sa disparition a été confirmée, à Thiès, peu avant le coup d'envoi de la finale du tournoi de l'UFOA U20, opposant la Gambie au Sénégal.

Pape Bouba Diop est le premier buteur sénégalais dans l'histoire d'une Coupe du monde. Lors du mondial 2002 en Corée et au Japon, il avait inscrit le but de la victoire contre la France. Un but que le peuple sénégalais n'oubliera jamais.

Il a porté à 63 reprises le maillot national et a marqué 11 buts.

Ancien pensionnaire du Jaraaf entre 1997 et 1999, il a par la suite évolué dans plusieurs clubs européens en France, Suisse, Angleterre et la Grèce.

IGFM présente ses condoléances à sa famille et au mouvement sportif.