iGFM (Dakar) La prochaine Coupe d’Afrique des nations en Côte d’Ivoire aura lieu en janvier/février 2024, a annoncé, dimanche, la Confédération Africaine de Football (CAF).

Prévue dans un premier temps en juin/juillet 2023, la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN 2023) aura finalement lieu en janvier/février 2024, a informé la Confédération africaine de football (CAF), ce dimanche, à Rabat (Maroc), lors d'une conférence de presse. La raison? Le président de la CAF, Patrice Motsepe a mis en avant le climat pour justifier ce report à début 2024. La décision a été prise à l'issue d'une réunion du Comité exécutif de l'instance avant de faire l'annonce devant les médias.



Pour rappel, en Côte d'Ivoire entre juin et juillet, beaucoup de matchs de championnat sont reportés voire arrêtés en raison de fortes pluies. Ce qui ne favorise donc pas la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations.



Avec ce report, les sélections africaines qualifiées pour le Mondial risquent en revanche de demander une reprogrammation des 4 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2023 afin d’organiser des matchs amicaux en septembre.



Patrice Motsepe, a également annoncé ce dimanche que la Super Ligue africaine débutera en août 2023, avec des équipes à déterminer. L’édition 2022-2023 sera donc la dernière de la Ligue des champions africaine.