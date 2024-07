mercredi 5 juin 2024 • 2080 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) La Coupe d'Afrique des nations qui était prévue en juin-juilllet 2025 au Maroc, se tiendra finalement début 2026, renseigne L'Equipe, qui a cité la CAF.

C'est ce qu'on appelle un revirement de situation. Le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Veron Mosengo-Omba, a annoncé ce mercredi le report de la prochaine Coupe d'Afrique des nations, qui devait se tenir à l'été 2025 au Maroc, selon L'equipe.



À présent, la CAN aura lieu au début de l'année 2026, pour éviter une incompatibilité avec la prochaine Coupe du monde des clubs, qui se tiendra du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. 32 clubs participeront à cette nouvelle formule de la compétition, parmi lesquelles quatre équipes africaines : Al-Ahly, le Wydad Casablanca, l'Espérance Tunis et les Mamelodi Sundowns. Beaucoup de joueurs africains devraient y participer, que ce soit avec des clubs africains, européens ou même asiatiques.



Questionnée à plusieurs reprises sur la manière dont elle comptait s'adapter à la situation, la CAF a fini par réagir par le biais de son secrétaire général, et par reporter sa compétition phare. « Nous pourrions jouer la CAN après la Coupe du monde des clubs, mais est-ce que ce serait dans l'intérêt des joueurs, qui ont joué toute la saison, d'aller en Amérique pour revenir participer immédiatement à la CAN ensuite ? », a déclaré M. Mosengo-Omba.



Cette nouvelle programmation ne fait pas les affaires du Maroc, qui espérait profiter du tournoi pour faire fructifier leur industrie touristique en croissance, même si cela permettra au moins d'éviter de jouer sous les températures les plus élevées de l'année.