lundi 2 mai 2022

iGFM (Dakar) La commission de discipline de la FIFA a annoncé ce lundi toute une série de sanctions suite aux barrages de la Coupe du monde 2022 en Zone Afrique. Le Sénégal et l'Egypte ne sont pas épargnés.

La sanction la plus marquante concerne le Sénégal suite à l’attitude jugée hostile du public lors du match retour contre l’Egypte au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio qui a permis aux Lions de se qualifier (1-0, TAB 3-1) pour le Mondial 2022 au Qatar.



Du huis clos et une amende pour le Sénégal



La FIFA a prononcé un match à huis clos et une amende de 175 000 francs suisses (environ 112 millions FCFA) pour «non-application des règles de sécurité existantes et absence de maintien de l’ordre dans le stade, envahissement du terrain, jet de projectiles, allumage de feux d’artifice, utilisation de pointeurs laser et utilisation d’objets destinés à transmettre un message non approprié à un événement sportif (bannière offensante).»



Une amende aussi pour l'Egypte



L’Egypte, qui réclamait sa qualification sur tapis vert en raison de ces incidents, repart donc bredouille mais n’échappe pas à une amende de 6 000 francs suisses en raison du comportement de ses joueurs à l’aller.

