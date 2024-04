vendredi 5 avril 2024 • 13996 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) La liste des membres du tout premier gouvernement du Régime du Président Diomaye Faye vient d’être publiée. Ci-dessous la liste complète DES 25 ministres et 5 secrétaires d’Etat.

LA LISTE DES MINISTRES



Yacine Fall ministre de l’intégration africaine et des Affaires étrangères



Génaral Birame Diop, Ministre des Forces armées



Ousmane Diagne, Ministre de la Justice Garde des Sceaux



Général Jean Baptiste Tine, ministre de l’intérieur et de la sécurité publique



Birame Souleye Diop, Ministre de l’Énergie, du pétrole et des Mines



Abdourahmane Sarr, ministre de l’Économie du Plan et de la coopération



Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget



Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens



Daouda Ngom, Ministre de l’environnement et de la transition écologique



Amadou Moustapha Ndieck Sarré, ministre de la Formation professionnelle (Porte-parole du gouvernement)



Cheikh Tidiane Dieye, Ministre de l‘hydraulique et de l’assainissement



Alioune Sall, Ministre de la Communication, des télécommunication et du numérique



Elhadj Abdourahmane Diouf, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation



Serigne Gueye Diop, Ministre de l’industrie et du Commerce



Fatou Diouf, Ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires



Maimouna Dieye, Ministre de la Famille et des solidarités



Yankhoba Diémé, ministre du travail de l’Emploi et des relations avec les institutions



Balla Moussa Fofana, Ministre de l’Urbanisme, des collectivités territoriales et de l’aménagement du territoire



Moustapha Guirassy, Ministre de l’éducation nationale



Ibrahima Sy, Ministre de la Santé et de l’action sociale



Olivier Boucal, Ministre de la Fonction publique et de la réforme du service public



Khady Diene Gaye, Ministre de la Jeunesse des sports et de la culture



Mabouba Diagne, Ministre de l’Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l’Elevage



Alioune Dione, ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire



Mountaga Diao, Ministre du Tourisme et de l’Artisanat





SECRÉTAIRES D'ETAT



- Amadou Chérif Diouf, secrétaire d’Etat aux sénégalais de l’Extérieur



- Ibrahima Thiam, secrétaire d’Etat au développement des Pme Pmi



- Momath Talla Ndao, Secrétaire d’Etat à l’Urbanisme et au logement



- Alpha Bâ, Secrétaire d’Etat aux coopératives et à l’encadrement paysan



- Bacary Sarr secrétaire d’Etat à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique.