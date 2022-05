jeudi 26 mai 2022 • 1252 lectures • 0 commentaires

Société 44 mins Taille

igfm - (Dakar) Abdoulaye Diouf Sarr n'est plus ministre de la Santé. Il vient d'être limogé par le chef de l'Etat.

L'information vient de tomber. Abdoulaye Diouf Sarr, le ministre de la Santé a été démis de ses fonctions. Il est remplacé par Mme Marie Khémess Ngom Ndiaye qui était, jusqu'ici, Directrice générale de la Santé. Elle hérite, à présent, le fauteuil de Ministre de la Sanbté et de l'action sociale.



"Le Président de la République, par décret n° 2022-1171 du 26 mai 2022, a nommé Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye, Ministre de la Santé et de l’Action sociale, en remplacement de Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr. Docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye était précédemment Directeur général de la Santé publique", lit-on dans le communiqué de presse de la Présidence de la République.



Un limogeage qui intervient dans un contexte où le secteur de la Santé a été secoué par plusieurs drames. Le plus récent est celui de l'hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh de Tivaouane où 11 nouveau-nés ont péri dans les flammes hier jeudi.





Hawa SIGNATÉ