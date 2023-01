mardi 24 janvier 2023 • 2077 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) L’information vient de tomber. Mimi Touré vient d’être déchue de son mandat de député par le bureau de l'Assemblée nationale, qui s'est réuni ce mardi.

Selon Babacar Abba Mbaye, député membre de Yewwi Askan Wi, une convocation leur avait été envoyée hier. Arrivés à l’hémicycle ce mardi, il leur a été signifié la déchéance du mandat de député de Mimi Touré.



«Quand nous sommes arrivés au Bureau, le président nous a dit que l’ordre du Jour portait sur un seul point : la déchéance du poste de député de Mme Aminata Touré», a déclaré le député maire de Saint Louis.



Et d’ajouter : «Comme fond de dossier, il a présenté une lettre du comité exécutif de l’Apr qui constate la déchéance de fait de Mme Mimi Touré. Et ils ont adressé un courrier à la coalition Benno Bok Yakaar demandant que l’Assemblée constate cette déchéance et par conséquent Mme Mimi Touré perd son poste de député.»



Pour Babacar Abba Mbaye, il s’agit là d’une «hérésie», puisque le règlement intérieur de l’Assemblée et la Constitution ne parlent de déchéance que lorsque le député est élue sous la bannière de son parti. «Et ici Mme Aminata Touré a été élue sur la Bannière de Benno Bok Yakaar qui est une coalition», dit-il.