mercredi 19 juin 2024

Des heurts se déroulent actuellement à la prison du Camp pénal de Liberté 6. La cause : les prisonniers se plaignent des fouilles opérées dans leurs chambres.

Malheureusement, ce qui devait être une routine de fouille des chambres a rapidement dégénéré en affrontements violents entre détenus et gardiens de prison. La tension a entraîné l’utilisation de grenades lacrymogènes et même des coups de feu ont été tirés, selon nos informateurs.

Selon nos informations, les prisonniers se plaignent des fouilles systématiques de leurs chambres. Certains d'entre eux trouvent même les fouillles inhumaines. Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on entend certains d'entre eux insulter les gardes ou appeler à tout détruire. Des matelas sont brûlés et des fils de caméras de surveillance sont coupés.

Le camp pénal de Liberté 6 est ce mercredi le théâtre de violents heurts entre les prisonniers et les éléments pénitentiaires d'intervention (Epi), l'élite de l'administration pénitentiaire. Sur des images filmées de l'intérieur de la prison, on peut voir des détenus s'en prendre à presque tout ce qui est à leur portée.

