mardi 5 mars 2024 • 540 lectures • 2 commentaires

Il est actuellement impossible d'accéder aux différentes plateformes de Meta, notamment Facebook et Instagram, mais aussi Threads et Messenger.

Si votre application facebook ne marche pas, le problème ne se situe pas à votre niveau. Les réseaux sociaux de Meta (Facebook, Messenger, Thread et Instagram) sont tombés en panne ce mardi. Les utilisateurs ont été déconnectés et il est impossible de s’y reconnecter.



Le mot de passe n’est pas reconnu. Pour Instagram, il n’est pas possible d’actualiser le fil. D’après le site Down Detector, la panne massive a commencé peu après 16 heures. Meta n’a pas encore commenté la situation qui toucherait l’ensemble de la planète.