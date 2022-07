dimanche 24 juillet 2022 • 3164 lectures • 3 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) Pape Mamadou Seck, le prisonnier qui s'était évadé du pavillon spécial, a été arrêté.

La dernière conférence de presse du Directeur l’'Administration pénitentiaire n’avait pas convaincu beaucoup sur la thèse de l’évasion. Beaucoup estimaient plutôt, que Pape Mamadou Seck est décédé en prison. Ce lundi, l’administration pénitentiaire (Dap) a annoncé son arrestation.



«L’Administration pénitentiaire informe que Pape Mamadou SECK, évadé de la Maison d'Arrêt et de Correction du Pavillon Spécial de l'hôpital Le Dantec dans la nuit du 09 au 10 juillet 2022, a été repris et réintégré en détention ce dimanche 24 juillet 2022», indique-t-elle dans son communiqué de presse.



Le service de communication de la Dap renseigne que Pape Mamadou SECK a été arrêté ce jour aux environs de 09 heures à Darou Karim, dans le Département de Mbacké, qui se trouve dans la région de Diourbel.



Le fugitif fait partie de ceux qui ont été arrêtés suite à la manifestation que Yewwi avait finalement annulée, et qui appartiendraient à ce qui a été appelé «force spéciale». Il s’était évadé alors qu’il avait été interné au niveau du pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec.