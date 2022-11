jeudi 17 novembre 2022 • 7714 lectures • 2 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM - (Dakar) Les médecins de l’équipe nationale du Sénégal ont livré la très mauvaise nouvelle. Sadio Mané est définitivement forfait pour le mondial 2022. Le Nianthio doit être opéré très prochainement.

«Il avait été convenu de faire une Irm aujourd’hui pour contrôler l’évolution de la blessure, pour savoir s’il était possible ou non à Sadio Mané de tenir sa place pour ce mondial. Et malheureusement l’Irm d’aujourd’hui montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l’avait imaginé et on e résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour cette coupe du monde et une intervention chirurgicale devrait être programmée très prochainement», ont indiqué les médecins.









