iGFM - (Dakar) L’Agence des Etats-Unis pour le Développement International (USAID), à travers le Programme Gouvernance Locale pour le Développement (GoLD) appuie depuis 2016 le Gouvernement du Sénégal dans sa politique nationale de décentralisation et de renforcement durable de la bonne Gouvernance dans les collectivités territoriales.

Le Programme a couvert 90 collectivités territoriales (CT) partenaires (77 Communes et 13 Départements) réparties entre les régions d’intervention de Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou.

Au cours de son intervention, le Programme USAID GoLD, a renforcé l’engagement communautaire et la participation des citoyens pour améliorer la gouvernance des secteurs dans les domaines de la santé, l’éducation, l’eau, hygiène et l’assainissement à travers 4 outils complémentaires dont l’approche voix et actions citoyennes (CVA). Le CVA vise à améliorer le dialogue entre les communautés, les services techniques et le gouvernement local afin d’améliorer la qualité des services sociaux de base.

Les activités mises en œuvre concernent : la création des espaces de dialogue tels que le cadre de concertation et les groupes citoyens de plaidoyer (GCP), la Formation et le renforcement de capacités des élus locaux et des membres des comités locaux et de gestion :

Mais également l’organisation : de réunions de suivi des normes essentielles des postes de santé, des écoles et des forages ; de rencontres d’évaluation des mesures de performance au niveau de ces structures (focus groups) ; d’ateliers de restitution et d’élaboration des plans d’action (plaidoyer local) ; de rencontres de coordination des cadres de concertation élargies aux GCP pour le suivi et l’évaluation des plans d’actions d’engagement communautaire.

Ces actions ont permis l’amélioration du leadership et les offres de services rendus aux populations :

Dans le domaine de la santé : 118 structures sanitaires ont été touchées et suivies dont 9 centres de santé avec un taux de conformité qui passe de 57% à 75%, 421 focus groups ont été organisés dans le secteur de la santé et dont la perception sur la qualité de services est passé de 51% à 65%

Dans le domaine de l’Education : 202 écoles ont été suivies avec un taux de conformité aux normes standards qui passe de 51% à 68%, 564 focus groups ont été organisés avec un taux de satisfaction qui passe de 53% à 65%.

Dans le domaine de l’Eau, hygiène, Assainissement : 109 forages et mini forages ont été suivis avec un taux de conformité aux normes qui passe de 43% à 64%, 323 focus groups organisés avec un taux de satisfaction qui passe de 38% à 52%.

En somme, les actions de GoLD sur l’engagement communautaire et la participation des citoyens ont créé l’émergence d’une conscience Citoyenne locale, l’amélioration de la bonne gouvernance locale à travers les EDIC et l’amélioration de la qualité des services offerts.